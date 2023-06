MONTEFIASCONE - A raccontarlo fa sorridere, sicuramente un po’ meno i malcapitati protagonisti dell’episodio che vi stiamo per raccontare. Ovvero gli invitati di un matrimonio che si è svolto nel palazzo comunale falisco il 10 giugno scorso. Dopo il «sì», infatti, alcuni degli emozionati invitati sono scesi con l’ascensore che, ahinoi, resta bloccato. Purtroppo «gli operatori del Comune non sapevano dove fosse la chiave - racconta un’invitata scesa a piedi - Dopo mezz’ora che stavano chiusi dentro e non vedendo la soluzione, ho chiesto di chiamare i vigili». Alla fine l’agognata soluzione l’ha trovata lo sposo in persona che, armato di cacciavite, insieme agli invitati del suo matrimonio, è riuscito ad aprire l’ascensore. La signora, sempre sui social, aggiunge: «La sindaca non si è degnata neanche di scendere e spendere una parola». Giulia De Santis, tuttavia, ha spiegato di aver avuto un ’emergenza dopo aver celebrato il matrimonio. «Mi hanno prontamente informata d’avere risolto il problema, il funzionario del protocollo è prontamente intervenuto e insieme a lui una persona che era in grado di risolvere tempestivamente il problema. L’ascensore è in funzione tutti i giorni per l’utenza e fino ad ora non era mai successo. Mi dispiace per l’inconveniente, ma purtroppo queste cose succedono, la manutenzione è comunque sempre fatta».