CERVETERI – L’emergenza degrado esplode nella frazione di Cerenova, una delle località estive predilette dai vacanzieri. Non tutti sono ancora censiti nelle seconde case e abbandonano i rifiuti come capita. Poi ci sono i turisti del week end e i soliti incivili che se ne approfittano liberandosi dei sacchetti della spazzatura. I residenti invocano controlli ferrei e protestano in piena stagione. «Di mattina aprendo le finestre – ironizza Cinzia - questo odore sgradevole in esterno del nostro condominio invade gli appartamenti. Inviterei il sindaco o chi dovrebbe seguire il suo operato nell'interesse del cittadino, a far togliere tutto questo. Gli stessi proprietari o affittuari del condominio continuano imperterriti a passare e buttare i rifiuti. È stato già segnalato agli organi competenti. Ora vorrei tanto sapere quando si decideranno, a questo punto a fare sanzioni pesanti a tutto il condominio o prendere altri provvedimenti». Ancora critiche. «Finché le persone si caricheremo in macchina, tutte le settimane, l'indifferenziata, per non pagare di più, ci troveremo sempre lo scempio in giro. Come questo 7% in più da pagare sulla tariffa, assolutamente ingiustificato». In centro si fanno sentire invece gli abitanti che vivono a ridosso del Granarone. «A poca distanza da lì – segnala Patrizio - e dal parcheggio del cimitero vecchio ci troviamo di fronte ad una situazione di degrado. Vige un’ordinanza comunale riguardo il decoro urbano e alla pulizia dei terreni ma qui se divampa un incendio il fuoco arriva fino sotto il Comune». Una discarica tira l’altra. «Nel terreno che scende verso via Suor Adalberta – scrive sui social Manuela – sono anni che c’è una discarica enorme di immondizia di ogni genere. A 50 metri dal Comune». E lungo la provinciale Settevene Palo che conduce a Bracciano aumenta la montagna di degrado. Si trova di tutto: spazzatura, materiali ingombranti, passeggini, scarti di calcinacci.

