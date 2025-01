CERVETERI - Una festa dell'inclusione per i bambini e giovani di famiglie in difficoltà. Questa l'iniziativa promossa dalla Consulta dei migranti e apolidi di Cerveteri in collaborazione con associazioni del territorio e persone attive nel volontariato. L'appuntamento è per il 5 gennaio alle 15 al centro polivalente di via Luni a Cerenova. L’iniziativa vedrà, infatti, la distribuzione di giochi, libri e quant’altro raccolto nel periodo natalizio grazie alla generosità di tanti sponsor, di singole persone e di associazioni.

