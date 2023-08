CERVETERI - «In America c'è una cura per la malattina di Batten, variante numero 7 che stanno utilizzando su bambini che ancora camminano e riescono a pronunciare qualche parola. Ma ci hanno detto che Marco e Francesco non saranno curati». L'appello arriva da mamma Silvia da diverse settimane in ospedale, al Bambino Gesù con uno dei suoi piccoli angeli: Francesco. Proprio il più piccolo dei fratelli Camerini ha infatti subito un intervento per il posizionamento della Peg, un dispositivo in materiale plastico nello stomaco attraverso la parete addominale, che gli permetterà di ricevere cibo, liquidi e farmaci direttamente nello stomaco. «È stato malissimo», racconta mamma Silvia che si appella alla sensibilità di tutti per cercare di "sollecitare" l'avvio delle cure sperimentali anche sui suoi piccoli.

«Sarebbe il regalo più bello». Intanto a dare sostegno e conforto alla famiglia, in un giorno speciale come quello del compleanno di Francesco e di mamma Silvia, è stata Maria Grazia Cucinotta. Proprio lei si è recata al Bambino Gesù per stare insieme alla famiglia Camerini alla quale è stata data la possibilità di celebrare questa data due volte importante.

