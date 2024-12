CERVETERI - Proficua esperienza calcistica per i Primi Calci 2015 della Rim Sport Cerveteri nella sesta edizione del torneo “Florence Cup”. Si è vista la mano di mister Accardo che ha portato al successo questi baby giocatori. Festa in campo ad ogni gol, in panchina e sugli spalti in un livello competitivo alto confrontandosi a viso aperto con squadre lombarde, venete, campane e toscane. La squadra cerveterana ha dato tutto, con lealtà e con i sorrisi stampati sui volti. «Un torneo prestigioso che ha rappresentato un’opportunità formativa molto importante per i nostri giovani - sottolinea mister Giovanni Accardo - . Tutti hanno potuto confrontarsi con i pari età di tante altre realtà calcistiche di assoluto livello e facendo propri i concetti di sacrificio e lavoro di squadra». Da non dare per scontato l’impegno e il sacrificio dei dirigenti Andrea Parroccini e Antonio Consalvi che non hanno trascurato neanche un dettaglio nell’organizzazione. «Un vero team anche per la tifoseria: genitori composti, mai fuori luogo sempre pronti a motivare e sostenere i loro figli con educazione».

