CIVITAVECCHIA – Ancora una proroga, l’ennesima, per il pagamento delle quote relative all’annualità 2023 dell’Università Agraria di Civitavecchia. È quella concessa dal presidente Daniele De Paolis fino al prossimo 19 settembre «in ragione - ha spiegato - delle richieste pervenute sia verbali che telefoniche da molti soci impediti al pagamento perché fuori Civitavecchia in ragione del periodo estivo». Si tratta della quinta proroga concessa, e quest’ultima arriva a ridosso della data del 24 e 25 settembre, per l’avvio delle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia che, ad oggi, sembra impossibile rispettare. Mancano infatti i tempi tecnici per la presentazione delle liste e per tutte le pratiche da svolgere.

