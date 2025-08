«L’approvazione in Consiglio regionale del finanziamento di 3 milioni di euro per la ricostruzione dei laboratori dell’ex Facoltà di Agraria rappresenta una risposta concreta, tempestiva e lungimirante da parte della Regione Lazio». Così il deputato Mauro Rotelli commenta con soddisfazione l’emendamento presentato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini e Giulio Zelli, a seguito del grave incendio che ha colpito il dipartimento dell’Università della Tuscia lo scorso mese di giugno.

«Un plauso al presidente Francesco Rocca, all’assessore Giancarlo Righini e all’intera Giunta per la sensibilità istituzionale dimostrata fin dalle prime ore dopo il disastro, ma anche alla qualità del lavoro svolto dai nostri consiglieri regionali – prosegue Rotelli – che, in costante dialogo con il rettore uscente Stefano Ubertini e la nuova rettrice Tiziana Laureti, hanno saputo individuare strumenti concreti per sostenere un Ateneo strategico per la crescita culturale e scientifica del nostro territorio”. “La collaborazione istituzionale che ha portato a questo risultato – conclude il presidente – è segno di una politica capace di ascoltare, agire e guardare al futuro. La comunità accademica viterbese merita attenzione e supporto e, oggi, ne riceve uno importante, che consentirà all’Unitus di tornare a pieno regime e affrontare con slancio le sfide della ricerca e dell’innovazione».