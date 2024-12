CIVITAVECCHIA – I soci dell’Università Agraria di Civitavecchia sono chiamati in assemblea, oggi alle 15.30 all’aula Pucci. A dare via libera alla convocazione il presidente del Tribunale, con provvedimenti del 5 e del 22 novembre scorsi.

Un’assemblea importante, quella di oggi, perché all’ordine del giorno c’è proprio lo scioglimento dell’attuale consiglio di amministrazione, in carica ormai dal 2015, con le elezioni per il rinnovo della cariche rinviate più volte con motivi diversi. In caso di delibera di scioglimento del Cda, presieduto oggi da Daniele De Paolis, verrà nominato un associato con l’incarico di avviare le procedure elettorali in base all’art.6 dello Statuto dell’associazione per il rinnovo delle cariche sociali scadute nel 2020.