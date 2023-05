CIVITAVECCHIA – Chissà se questa possa essere davvero la volta buona, verrebbe da dire. Il presidente dell’Università Agraria Daniele De Paolis ha infatti indicato la nuova data per le elezioni per il rinnovo dei vertici, che si sarebbero dovute svolgere questo finesettimana. Si andrà al voto nei giorni del 29 e 30 luglio prossimi “sussistendone le condizioni e salvo impedimento di legge”.

Dunque ci si riprova. Dalla scadenza del mandato – ad aprile 2020 – sono state indicate diverse date per le consultazioni elettorali, tutte disattese. Ottobre, gennaio, marzo, maggio: oggi il nuovo appuntamento elettorale per fine luglio, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

«A causa delle recenti vicenda giudiziarie che hanno interessato il presidente ed il vicepresidente dell’università Agraria – si legge nell’atto – non è stato possibile dare corso alle attività propedeutiche alle iniziative elettorale che erano in corso di svolgimento. A seguito degli esiti giudiziari positivi si è potuto nuovamente dare impulso a queste iniziative; è in corso di predisposizione il regolamento elettorale così come sono in corso le attività necessarie per la stabilizzazione delle liste dell’elettorato attivo e le procedure per l’accreditamento delle stesse ai fini del voto».

Non dovrebbero quindi esserci ulteriori ostacoli per il voto.