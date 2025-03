Sarebbe in condizioni critiche uno dei due feriti dell’accoltellamento di domenica pomeriggio in via Vincenzo Ferretti a Civita Castellana. Il fatto si è verificato intorno alle 15 davanti all’ex cinema Flaminio. Due gruppi, pare uno tunisino e l’altro marocchino, si sono affrontati a colpi di bastoni e coltelli. Prima dell’aggressione ci sarebbe stato un inseguimento che è terminato in via Ferretti dove è avvenuto il contatto. Almeno quattro le persone coinvolte che si sarebbero picchiate con bastoni e coltelli. Ad avere la peggio due di 22 e 27 anni.

Quest’ultimo è il più grave: è stato colpito più volte, con una ferita profonda all'addome, all’altezza dei polmoni ma anche alle mani e ai piedi. Trasportato all'ospedale Andosilla è operato d'urgenza prima di essere trasferito all’ospedale Santa Rosa di Viterbo dove è tuttora ricoverato in rianimazione.

L’altro, il più giovane, per sfuggire all’aggressione, si è rifugiato all’interno di un ristorante creando il panico tra i presenti. Per lui ferite più superficiali. In strada sono rimaste evidenti le tracce di sangue.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Civita Castellana.

I militari hanno avviato subito le indagini. Non è escluso che l’aggressione possa essere ricondotta a una guerra tra bande per il dominio della piazza dello spaccio.

Quello di domenica è il secondo fatto di sangue in meno di una settimana, il terzo in quindici giorni.

Lunedì della scorsa settimana un’auto era piombata a forte velocità in piazza del Duomo da cui era sceso un uomo che aveva colpito un ragazzo al volto con un machete. Una scena che si era consumata davanti a diversi testimoni impauriti.

La risposta delle forze dell’ordine era stata immediata. In un maxi blitz dei carabinieri venerdì scorso erano stati arrestati tre uomini e sequestrate armi e ordigni artigianali.

Durante i controlli nel centro storico è stato rinvenuto un machete con una lama di circa 35 centimetri, nascoto all’interno della cavità in un muro.

Dopo l’agguato di domenica, la tensione resta alta.

