CERVETERI – Sarebbe stato aggredito a pugni e calci nei pressi di un bar in piazza Aldo Moro. Vittima un giovane etrusco. La rissa sarebbe scoppiata in pieno giorno, intorno alle 14.30. Due, probabilmente gli aggressori. Secondo una prima ricostruzione l’aggredito sarebbe stato trasportato al Padre Pio di Bracciano con diverse ferite. Sulla vicenda indaga la Polizia locale intervenuta sul posto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire l’intera vicenda e identificare i protagonisti. (SEGUE)