Ancora un episodio di violenza al Sacrario dove ieri notte un uomo, pare senza fissa dimora, è stato colpito al volto. Per cause che sono ancora in corso d’accertamento, l’uomo, un italiano, sarebbe stato aggredito da due o più persone che lo hanno ferito gravemente. Utilizzando un oggetto appuntito, un lamierino o un oggetto in vetro, gli aggressori lo hanno sfregiato alla bocca e alla guancia.

Sul posto è giunta immediatamente la polizia, allertata da alcuni passanti. Gli agenti hanno soccorso il senza tetto che è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Belcolle per le cure del caso.

Nel frattempo la polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori dell’aggressione.

Gli inquirenti starebbero esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Ci sono diversi aspetti da chiarire a cominciare dal fatto se si sia trattato di un’aggressione premeditata o se sia scaturita a seguito di un litigio.