LADISPOLI – Nuove modifiche sulla ciclabile in fase di costruzione. I cantieri riguardano l’area tra via Roma e via Primo Mantovani stabiliti dal Comune, come aveva anticipato nelle scorse settimane il sindaco, Alessandro Grando. Interventi necessari perché evidentemente ci si è resi conto che il tracciato ha ridotto in modo eccessivo la carreggiata dove transitano anche i mezzi pesanti che spesso hanno demolito i cordoli di sicurezza della ciclopedonale. Errori di valutazione che proseguono su un progetto che è indigesto per moltissimi residenti che hanno protestato in tutti questi mesi. «Non ho parole per quello che sta succedendo – attacca senza giri di parole Roberto Garau, consigliere comunale – è davvero una brutta parentesi per questa città: hanno smantellato tutto il ciglio montato all’inizio dei lavori». I cittadini prendono posizione: «Inopportuna per i titolari degli stabilimenti e per chi deve comunque parcheggiare la propria auto. Non è questo il modo di sviluppare il green», scrive Romina. Probabilmente la pista ora verrà ridotta.

I ladispolani si attendono anche delle modifiche in via Venezia dove gli operai non si vedono più e ci sono solo transenne e ferraglie. All’incrocio tra via Venezia e via Napoli ogni giorno si rischiano incidenti e i posti per le auto si sono ridotti di quasi la metà. Una situazione invivibile per chi non ha il passo carrabile.

