Afferra la madre per il collo e la scaraventa a terra. Sono i carabinieri, in una nota, a riferire il terribile episodio. «Abbiamo denunciato in stato di libertà un 26enne del luogo, noto tossicodipendente - spiegano gli uomini dell’Arma -. Il giovane, in conflitto con la madre da tempo, è stato segnalato dopo un violento episodio in cui l’ha aggredita fisicamente, afferrandola per il collo e scaraventandola a terra durante un litigio domestico». La madre, che non aveva mai denunciato in precedenza il figlio, ha deciso di farlo in seguito alla gravità della situazione. La donna, adesso, è stata ricoverata con attivazione delle procedure del Codice rosa.

