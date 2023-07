FIUMICINO - Le temeprature sono sempre più alte e il neosindaco Baccini mobilita la Protezione Civile di Fiumicino.

«Per questi giorni la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per le alte temperature. Invitiamo tutta la cittadinanza, con particolare attenzione per le persone fragili e gli anziani, a rimanere a casa nelle ore più calde, da mezzogiorno alle 17 , ad idratarsi, soggiornare in luoghi freschi, e seguire le indicazioni del Ministero della Salute per evitare colpi di calore e in caso di necessità potete contattare la protezione civile o la Polizia locale», le parole del primo cittadino, che invita residenti e turisti a rispettare le indicazioni del Ministero della Salute per l’allerta meteo diramata per l’ondata di calore chiamata Caronte che colpirà il litorale laziale nei prossimi giorni.

Come infatti segnalato dal portale Meteo Lazio, stiamo entrando nel vivo della terza ondata di calore, che in questi giorni si farà più accentuata con le temperature attese al suolo superiori ai 40°C.

Potrebbe essere registrati dei nuovi record per le temperature minime o massime assolute in riferimento al mese di luglio.

Tutto dipenderà da quanto intenso risulterà il caldo nelle prossime ore. Ma si può già confermare che il weekend appena trascorso, spiega Meteo Lazio, abbiamo superato diffusamente i 35-36°C sulle principali pianure laziali, con massime puntualmente sui 38-39°C sulle aree vallive del Tevere e del Frusinate.

Nelle ore più calde della giornata le massime hanno toccato i 37-38°C sulle aree urbanistiche orientali della Capitale.

La situazione meteorologica si farà più critica per il caldo estremo da martedì 18 luglio. Stando alle previsioni si potrebbero raggiungere addirittura i 42°C.

Maggiori dettagli su come fronteggiare l’imminente ondata di calore sono disponibili sul sito del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=2506&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto