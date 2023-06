FIUMICINO - AdR accelera sugli aereotaxi.

In queste ore, infatti, SITA, fornitore leader di tecnologie informatiche per il settore del trasporto aereo, e UrbanV, l’operatore italiano di vertiporti, hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) per sviluppare un’esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024.

Dal vertiporto di test di UrbanV presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma.

SITA metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l’emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), sviluppando nuovi standard operativi e un’esperienza digital-first per i passeggeri. La partnership sfrutterà il portafoglio di SITA, che comprende un’ampia gamma di soluzioni IT per la gestione degli aeroporti, la connettività di rete, le operazioni dei passeggeri, dei voli e degli aerei.

SITA e UrbanV collaboreranno inoltre strettamente per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana.

UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVTOL e integrati nell’ecosistema dell’aviazione locale, come l’aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di SITA, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori AAM.

Carlo Tursi, CEO di UrbanV, ha dichiarato: «UrbanV e SITA condividono un background aeronautico e una modo di pensare assolutamente innovativo.

Questo ci permetterà di sviluppare un approccio agnostico, modulare e ripetibile per progettare, costruire e gestire i vertiporti a livello globale. L’Italia sarà il nostro Paese di lancio e Roma sarà una delle prime città al mondo in cui saranno disponibili i servizi AAM. Questa partnership ci permette di offrire una proposta di valore unica da scalare a livello globale e di accelerare l’adozione dei servizi AAM”.

Sergio Colella, Presidente SITA per l’Europa, ha dichiarato: “Crediamo fermamente nello sviluppo del mercato AAM, ottenendo il giusto risultato fin dall’inizio attraverso i vertiporti che sono hub di mobilità integrata. Questo accordo mira a plasmare la futura esperienza di viaggio nei vertiporti a livello globale. Insieme, esploreremo nuovi standard e un’esperienza digital-first per i passeggeri, sfruttando la nostra reciproca esperienza nel trasporto aereo per il settore AAM. Questo accelererà l’adozione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e non solo, in piena sicurezza».