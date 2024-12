CIVITAVECCHIA – «Ieri ci sono stati i funerali di Mirco Loi, un uomo di cinquant'anni padre di due figli. Chi era Mirco? Mirco l'ho conosciuto una ventina di anni per via delle nostre compagne brasiliane.

Da quel giorno entrai in quel grande gruppo di amici civitavecchiesi che avevamo come compagne donne straniere, in prevalenza brasiliane. Mirco era il leader del gruppo perché ne era anche il deejay. Era nostra abitudine ritrovarci per fare grandi Churrasco, Mirco era il primo ad arrivare per la preparazione dell'impianto e l'ultimo ad andarsene perché lo doveva smontare, questo voleva dire che Mirco arrivava nella casa prestabilita per il churrasco la mattina e se ne andava a notte inoltrata.

Mirco è stato una persona umile che sapeva apprezzare la vita, stava bene con poco, non invidiava nessuno, amava la musica il calcio e soprattutto amava condividere la sua vita con quel bellissimo gruppo che si era creato nel tempo e si ampliava sempre di più, anno dopo anno.

Mirco era una persona di cuore, aveva sempre una parola di conforto per chiunque ne necessitasse, aveva capito il senso della vita. Mancherai a tantissime persone perché nella tua pur breve vita hai seminato bene. Chissà forse ci rincotreremo lassù e ci faremo un bel Churrasco. Arrivederci amico mio».

Fabio Paesani