CIVITAVECCHIA – Una morte assurda, inspiegabile. Se n’è andata a cinquant’anni Mariolina Prioreschi, una maestra amatissima, benvoluta e apprezzata da tutti. Civitavecchia incredula di fronte a una scomparsa inspiegabile: una bella donna, legatissima al suo lavoro, che in un attimo se n’è andata per sempre, senza una ragione. La notizia, come spesso accade, è stata divulgata proprio dalle colleghe di Mariolina Prioreschi attraverso i social: numerosi i post in cui amici e colleghi della maestra hanno espresso il loro cordoglio per una morte inspiegabile. Ieri alle 15 i funerali alla chiesa San Francesco di Paola, all’Uliveto. Alla sua famiglia, in particolare al marito e ai figli, vanno le condoglianze della nostra redazione.