RONCIGLIONE – Una grande perdita ha colpito la comunità di Ronciglione: Annetta Chiricozzi, storica titolare del ristorante Rivafiorita, è morta all'età di 103 anni. Una figura simbolica, conosciuta e amata da tutti, che ha rappresentato un punto di riferimento per il borgo e per le tradizioni locali.

Il ristorante Rivafiorita, situato sulle suggestive rive del lago di Vico, è stato per decenni il cuore pulsante della vita sociale del paese, accogliendo generazioni di ronciglionesi e visitatori. Annetta Chiricozzi non era solo una ristoratrice, ma un'icona della cultura e della storia del borgo. Con la sua energia e dedizione, ha incarnato lo spirito di Ronciglione, mantenendo vive le tradizioni locali e trasmettendo valori di ospitalità e appartenenza.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio sui social, che esprimono il profondo dolore per la scomparsa di Annetta. Tra questi, toccante il post dell'amministrazione comunale, che ha voluto ricordare l'importanza di Annetta per la comunità: «La semplicità e l'umiltà, unite a una grande forza d'animo. Affrontava le sfide con tenacia, caparbietà e allegria. Amava profondamente il suo paese ed era l'anima del Carnevale di Ronciglione. Lascia un vuoto incolmabile, ma anche un'eredità preziosa per le nuove generazioni. Il suo esempio ci incoraggia a preservare la storia e a valorizzare le tradizioni locali». A queste parole si uniscono i ricordi dei cittadini, come quello di Fernando, che ha definito Annetta un «museo vivente». Nel suo commosso omaggio, ha sottolineato come la vita di Annetta abbia intrecciato la storia personale di ogni abitante di Ronciglione, attraverso le sue ricette, i vestiti cuciti a mano e le numerose interpretazioni al teatro e durante il Carnevale. «Annetta fa parte dei ricordi collettivi di una città intera, appartiene a Ronciglione come il palazzo del comune e il duomo», ha scritto Fernando, evidenziando quanto la sua presenza fosse radicata nella memoria e nell'identità del paese.

Annetta Chiricozzi non ha solo lasciato un’eredità culinaria e culturale, ma anche insegnamenti di vita. «Vivere e lavorare con lei per tanti anni è stato un regalo», continua Fernando nel suo messaggio. «Mi ha insegnato che l'amore è anche fermezza e forza, che la vita è dura e che i suoi pugni si affrontano con il sorriso e l’allegria». Parole che descrivono una donna che ha saputo affrontare le avversità con coraggio e positività, lasciando un segno indelebile nelle vite di chi l'ha conosciuta.

Il ristorante Rivafiorita rimarrà chiuso oggi e domani in segno di lutto, mentre l'intera comunità si stringe intorno alle famiglie Chiricozzi e Ficociello, che hanno condiviso questa figura straordinaria con il paese. Ronciglione non dimenticherà mai «La regina del lago di Vico», che continuerà a vivere nei ricordi e nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

