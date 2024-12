SANTA MARINELLA – Se n’è andato così, come ha vissuto tutta la sua vita e cioè senza clamore, Riccardo Marcheggiani, un ragazzone che lavorava presso la biblioteca comunale.

A ricordarlo è il sindaco Pietro Tidei e i suoi compagni di cordata.

“E’ con il cuore colmo di tristezza che annuncio la scomparsa di Riccardo Marcheggiani – dice in una nota il sindaco - colonna portante della nostra biblioteca civica. Da oltre dieci anni accoglieva i tantissimi utenti della biblioteca che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza e cortesia. Lui stesso aveva trovato nello staff una grande famiglia con cui ha condiviso lavoro e impegno costante. Nelle mie frequenti visite alla biblioteca, spesso mi fermavo a far due chiacchiere con Riccardo, che era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, come testimoniano i suoi colleghi che oggi lo piangono per l’improvvisa dipartita. Di recente ne avevamo apprezzato anche le doti di fotografo”.

“Il caro Riccardo Marcheggiani è volato in cielo stanotte, lasciando addolorati i colleghi della Biblioteca e i tantissimi lettori cui ogni giorno donava libri e sorrisi – dicono i suoi compagni di lavoro - la sua bonomia e affidabilità lo hanno reso negli anni una colonna portante della biblioteca, che da oggi sarà meno salda e più fredda. Troppo addolorati per esprimere parole adeguate a riempire il grande vuoto che lascia, siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, come noi. Si uniscono alle nostre condoglianze, l'assessore alla cultura Gino Vinaccia, la delegata Giovanna Caratelli, tutto il personale e gli amministratori del Comune, di Città Metropolitana di Roma Capitale, il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, il gruppo lettori della biblioteca”.

I funerali si terranno martedì pomeriggio alle 14 alla Chiesa di San Giuseppe.

