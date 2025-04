Addio a Papa Francesco. Nel giorno del “Lunedì dell’angelo”, alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.

Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle – le sue parole – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Il Papa è morto di “ictus cerebri”, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile.

Bergoglio, argentino di Buenos Aires, aveva 88 anni ed era stato eletto Papa, dopo la rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, dodici anni fa, il 13 marzo del 2013.

A marzo 2025 le sue condizioni di salute sono peggiorate per via di una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli. Era stato dimesso domenica 23 marzo, poi la ripresa graduale dell'attività fino a domenica, il giorno di Pasqua, quando papa Francesco ha fatto il giro di piazza San Pietro in Papamobile per l'ultimo bagno di folla, ha presenziato alla benedizione “Urbi et orbi” e ha anche incontrato per un breve saluto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance.

QUELLA VISITA DI PAPA FRANCESCO AL CARCERE DI CIVITAVECCHIA Era aprile del 2022 quando papa Francesco fece visita in forma privata al carcere di Civitavecchia, dove celebrò la messa “In Coena Domini” con i detenuti e il personale del carcere della città portuale.

«Dio perdona tutto e Dio perdona sempre! Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono». Così papa Francesco si era rivolto ai detenuti e al personale del carcere Nuovo Complesso di Civitavecchia dove, in forma privata, aveva celebrato la Messa “in Coena Domini” del Giovedì Santo. Il Pontefice venne accolto dalla direttrice dell’istituto Patrizia Bravetti e dal cappellano, padre Martin Vattamattathil Mathew, nella sua sesta visita a un penitenziario, tutte svolte nel giorno che segna l’inizio del triduo pasquale. Una tradizione che il Pontefice iniziò proprio una settimana dopo la sua elezione, nel 2013, andando nel carcere minorile di Casal del Marmo. «Un segno importante per la comunità carceraria e un dono per tutta la città che ospita due istituti penitenziari, con oltre cinquecento detenuti, e dove sono molti i lavoratori che vi operano: agenti, educatori e amministrativi», era stato il commento del vescovo Gianrico Ruzza che mise in risalto l’opera della Chiesa locale all’interno dei due complessi che vedono l’impegno dei cappellani, dei diaconi, delle Suore Ancelle della Visitazione e dei numerosi volontari della Comunità di Sant’Egidio, della Caritas e di altri organismi ecclesiali.

La celebrazione venne animata dai detenuti, con il coro, le letture e le preghiere. Il Papa svolse la “lavanda dei piedi” a tre donne e dodici uomini. La prima a incontrare il Santo Padre era stata una reclusa di nazionalità ucraina.

Il Vescovo di Roma aveva commentato le letture del giorno ‘a braccio’, parlando del segno della Lavanda dei piedi, “cosa strana” in questo mondo: «Gesù, con un gesto che anche tocca il cuore, lava i piedi al traditore, quello che lo vende. Ci insegna questo, semplicemente: fra voi, dovete lavare i piedi, dovete servirvi; uno serve l’altro, senza interessi». Aveva poi sottolineato come «Gesù perdona tutto. Soltanto vuole la fiducia nostra di chiedere perdono. Tu lo puoi fare quando stai da solo, quando stai con altri compagni, quando stai con il sacerdote. Questo è il pensiero che vorrei lasciarvi. Servire, aiutarci l’un l’altro ed essere sicuri che il Signore perdona». Introducendo la lavanda dei piedi, Francesco aveva detto «lo faccio di cuore perché noi sacerdoti dovremmo essere i primi a servire gli altri, non a sfruttare gli altri. Il clericalismo alle volte ci porta su questa strada. Ma dobbiamo servire. Questo è un segno, anche un segno di amore per questi fratelli e sorelle e per tutti voi; un segno che vuol dire: “Io non giudico nessuno. Io cerco di servire tutti”». In una delle Preghiere dei Fedeli, dedicate anche alla pace e a chi soffre, il papa disse: «Per i nostri compagni più fragili, che in carcere hanno perso la vita, perché il Signore li accolga nel suo abbraccio amoroso e faccia splendere la beatitudine sui loro volti».

Un tema, quello della sofferenza e dell’emarginazione, sempre presente nelle parole di papa Francesco, che venne ripreso anche nel saluto della direttrice Bravetti. «Qui c’è una umanità diversificata e complessa in cui intravediamo tante fragilità”». Per la dirigente, tra le molte difficoltà, si riescono anche a vedere nuove vite, nuove speranze, nuovi traguardi.

«Una visita che lascerà il segno – disse Massimo Magnano, coordinatore dei volontari di Sant’Egidio – perché il carcere di Civitavecchia ospita molti detenuti stranieri, che non hanno contatti con i familiari. È un carcere isolato, difficile da raggiungere, che da ancora di più senso di emarginazione. Il Papa ha portato per tutti l’abbraccio della Chiesa». Magnano sottolineò il saluto speciale che Francesco fece ai detenuti rimasti nelle celle, passando lungo tutto il perimetro dell’istituto per far sentire la sua vicinanza.

IL PAPA TRASLATO NELLA CAPPELLA

Si è concluso in serata il rito della constatazione della morte di Papa Francesco nella cappella di Santa Marta. Oltre alla lettura del certificato di morte e all'atto convalidato dal cardinal Kevin Farrell, camerlengo, si sono svolte le preghiere previste dall'Ordo funerario. Il Papa è stato deposto nella bara. Il rito è durato circa un'ora. Da quel momento in poi la Cappella che si trova al piano terra della Domus è stata aperta ai collaboratori del Pontefice che vogliono sostare in preghiera davanti la salma

I FUNERALI

I funerali del Papa, secondo le norme dell'Universi Dominici Gregis, si dovrebbero tenere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile. La decisione sulla data dovrebbe essere presa nella prima Congregazione dei cardinali. E' probabile che le esequie si terranno sabato 26 aprile. Il conclave si terrà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte di Francesco, e quindi, in questo caso, tra il 6 e il 10 maggio. M potrebbe anche essere anche anticipato se tutti i cardinali elettori si trovano a Roma.

