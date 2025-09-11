BASSANO ROMANO - Addio alla donna più anziana della Tuscia, morta nonna Felice. Il prossimo ottobre avrebbe compiuto 109 anni.

Aldina Marchetti, conosciuta da tutti come Felice si è spenta a Bassano Romano dove ha vissuto la sua intera esistenza. È venuta a mancare oggi pomeriggio, circondata dall’affetto di tutti i suoi cari. Il ricordo del sindaco Emanuele Maggi: «Appena diventato sindaco – sottolinea – festeggiammo i cento anni. Per poco non arrivavamo a 110.

Tanti ricordi di infanzia, al borgo, i vasi rotti per giocare a calcio. Di sicuro, la tenacia in vita non le è mancata. Condoglianze sincere a tutta la famiglia – conclude Maggi -. Fai buon viaggio Felice».

