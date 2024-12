CERVETERI - A gennaio era stata allertata la Guardia Costiera sulla pericolosità per l'ambiente di quel mega pesciolone posizionato sulla spiaggia di Campo di Mare. La segnalazione era stata fatta dal comitato cittadini Cerenova Campo di Mare. Successivamente, a febbraio, la struttura era stata rimossa con il sindaco, Elena Gubetti, che aveva parlato di un'azione condivisa con la Capitaneria di Porto, e aveva annunciato lo spostamento del pesce in un'altra zona per il suo restyling e successivo riposizionamento in un altro luogo. Ad oggi, però, del pesce mangiaplastica, non c'è traccia. A tornare a puntare i riflettori sulla vicenda sono di nuovo gli esponenti del comitato cittadino. «Il giorno che fu rimosso, esattamente l'1 febbraio - spiega Catoni - la sindaca rilasciò una nota dove diceva che veniva rimosso per già programmati interventi di restauro e non poiché abusivo su suolo demaniale senza autorizzazione». Ma ad oggi, «siamo ancora in attesa di sapere le sorti del nostro amico pesciolone - prosegue Catoni - Da fonti sicure siamo certi che il manufatto è fermo con le 4 frecce abbandonato al suo destino. Aspettiamo, con ansia, il ritorno del pesciolone».

