ALLUMIERE - Stasera ad Allumiere sarà "Insieme in Musica 2024". Si svolgerà stasera nel piazzale Cesare Moroni la terza edizione del concorso canoro voluto dalla Contrada Ghetto sotto la sirezione artistica di Max Petronilli. Trenta saranno i partecipanti che si contenderanno la vittoria nelle due categorie e di questi 11 gareggeranno nella categoria Under 14: Angela De Caro, Chiara Riccone, Samya Maria, Maruska Pennesi, Alessia Bastianini, Gioia Di Maio, Matteo Carrino, Chiara Compagnone, Libero Leonardo Guerriero, Elena Mihai e Manuel Olivieri. In diciannove si contenderanno il Trofeo tra gli Over 14: Manuela Gonnelli, Marinella Barbanera, Francesco Morra, Martina Massa, Ilaria Mariani, Alessia Barletta, Matteo Casadio, Sonia Corrente, Alessia Starrabba, Simone Bruschi, Sofia Marie Salvo, Sarah Mangano, Giorgia Paoli, Alessandro Peschi, Eugenio Montagnani, Claudia Minandri, Manuela Mori, Evis Kruta e Maila Secchi. Tutti sono pronti a portare energia e tante emozioni sul palco per una serata di musica, talento, allegria e condivisione. Tanti i premi in palio: Premio Simpatia, Premio della Stampa, Premio della Critica (Flavio Mazzocchi), Premio Under 14 e Premio Over 14. Ad entrambi i vincitori un microfono professionale. Insieme in Musica rientra nell'ambito del cartellone della Sagra del Cinghiale e Sentieri dell'Allume promossa come ogni anno nel migliore dei modi dalla Contrada Ghetto e patrocinata dal Comune. La Sagra terminerà domenica 7 luglio. Saranno tre ggiornate serate di canti, balli e divertimento, ma soprattutto di ottima cucina locale a prezzi accessibili. Il piatto forte del ricco menù non può che essere il cinghiale maremmano, alla base delle portate principali: dall’antipasto (bruschette con salumi e salmì di cinghiale), ai primi piatti (pappardelle al cinghiale), ai secondi (un prelibato spezzatino di cinghiale). In alternativa, si potrà gustare: un antipasto classico con bruschette miste e affettati; penne al contadino (pesto di mentuccia) o al minatore (pesto di piselli e pancetta) come primi; lumache o salsicce di maiale come secondi. Infine, i contorni (patatine fritte o insalata), i dolci (crostata o ciambelle al vino e tozzetti alle nocciole) e l’immancabile vino locale. Ogni sera, a far di sfondo alla cena, ci sarà uno spettacolo diverso: ad aprire le danze stasera sarà quindi la terza edizione della gara di canto “Insieme in musica”, con la direzione artistica di Max Petronilli; domani serata allegra e imperdibile con le simpatiche canzoni popolari del repertorio dei Kosacustika e infine, domenica, ci sarà il gran finale col Trio D’Autore. Per valorizzare la tradizione e la cultura locale, nella giornata di domenica avranno luogo escursioni guidate (a cura dell’Associazione Trekkiamo) presso il Faggeto, riconosciuto Sito di Interesse Comunitario dalla Comunità Europea.Bancarelle e giochi per bambini saranno la ciliegina sulla torta. Per info e prenotazioni: 329.7227266, 347.7003102, 338.1933404; per le escursioni guidate: 380.6864544 (Francesca). (Rom. Mos.)

