ALLUMIERE - In occasione della XXXVIII Festa d’Autunno e dei tradizionali Giochi popolari, l’associazione Il Cammino dell’Allume propone un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: il “Cammino in Rosa dei Bambini”, che si terrà sabato 11 ottobre 2025 con partenza alle ore 10 dalla piazza di Tolfa.

L’evento, realizzato in collaborazione con Komen Italia, unisce lo spirito della passeggiata nella natura all’impegno concreto nella lotta contro i tumori al seno, declinato questa volta in chiave educativa e familiare.

I bambini saranno infatti i protagonisti di una mattinata all’aria aperta, all’insegna della scoperta, del movimento e della sensibilizzazione verso temi di grande valore sociale.

La camminata sarà completamente gratuita e aperta a tutti, con la forte raccomandazione – e l’invito caloroso – alla partecipazione anche dei genitori, affinché il messaggio di solidarietà, prevenzione e vicinanza possa essere condiviso da tutta la famiglia.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario della Festa d’Autunno, che da anni anima Tolfa con attività popolari, giochi, stand gastronomici e momenti di comunità. Il Cammino in Rosa dei Bambini rappresenta un’occasione per valorizzare ulteriormente il territorio, avvicinando le nuove generazioni alla bellezza del paesaggio naturale dei Monti della Tolfa, ma anche ai valori di cura, rispetto e prevenzione che contraddistinguono le attività di Komen Italia.

Un appuntamento che unisce dunque il gioco e l’avventura al senso civico e alla solidarietà, rendendo i bambini ambasciatori di un futuro più consapevole.

Per Info e prenotazioni è possibile contattare Silvia al numero: +39 327 739 1631.