ALLUMIERE - Sulle tracce di Sant’Agostino: un video interattivo, virtual reality e realtà aumentata insieme per raccontare la storia del santo nel territorio laziale: ad Allumiere focus sull'Eremo della Trinità e a Tolfa sul convento agostiniano; soddisfazione espressa dalla delegata alla Cultura di Allumiere, Francesca Scarin. Sono al via i lavori per la realizzazione del progetto “Sulle Tracce di Sant’Agostino”, una proposta che nasce nell’ambito del piano regionale “Duc in Latium – Percorri il Lazio”, che vede protagoniste alcune diocesi del Lazio, tra cui quella di Civitavecchia – Tarquinia la quale ha scelto di promuovere l’arte sacra del proprio territorio attraverso strumenti e soluzioni innovative. Skylab Studios, dopo aver recentemente concluso il progetto “Pastura in realtà virtuale”, annuncia con orgoglio l’avviamento delle riprese relative al progetto “Sulle Tracce di Sant’Agostino”, ideato con l’obiettivo di riportare in vita la storia e la tradizione millenaria della presenza degli ordini eremitani nel territorio diocesano del Lazio.

La figura del Santo occupa uno spazio centrale nelle pagine della storia laziale, data la credenza fin dal Medioevo, che dopo aver ricevuto il battesimo a Milano nel 387 d. C., Agostino abbia fatto visita ai monasteri sorti nel territorio laziale per conoscerne la vita cenobitica prima di partire per l’Africa. il progetto, che verrà realizzato con l’impiego delle più innovative tecnologie di divulgazione culturale, si focalizzerà proprio sui luoghi legati al passaggio e alla figura del Santo, a partire dall’Ex Complesso Agostiniano di Tarquinia, il MAST – Museo d’Arte Sacra Tarquiniense – e la Località “Le Villette”, per poi passare all’Eremo della SS. Trinità di Allumiere e il Santuario Agostiniano di Tolfa.

Il primo passo vedrà la stesura di un racconto per ricostruire il passaggio di Agostino sul territorio individuato, per poi essere illustrato da un video interattivo a capitoli realizzato con riprese effettuate con droni di ultima generazione, accompagnato da una voce narrante in italiano, e da una serie di shooting video a terra per scoprire i dettagli dei luoghi protagonisti. Un libretto interattivo, grazie a dei Qr Code, permetterà di accedere a schede informative ricche di approfondimenti, immagini e servizi multimediali di accessibilità come videoguide LIS, audioguide e una speciale versione del Santo a fumetti in Realtà Aumentata, che prendendo vita, renderà indimenticabile l’esperienza dei più giovani. al fine di realizzare un progetto unico, sempre con l’ausilio della Realtà Aumentata, verrà animato l’affresco del pittore Pietro Gagliardi raffigurante il Santo. Sarà sufficiente inquadrare il Qr Code vicino al dipinto o presente sul libro interattivo trasformando così un semplice smartphone in un lettore AR. Tutta l’esperienza sarà vivibile in Realtà Virtuale, grazie a delle ricostruzioni fotografiche a 360° che creeranno un sistema di visita interattivo dei luoghi selezionati e fruibile ovunque ci si trovi, con la possibilità di essere guidati semplicemente cliccando su degli appositi pulsanti attraverso i quali ricevere informazioni aggiuntive e fruire anche dei servizi legati all’accessibilità. “Una speciale riconferma per le nostre soluzioni innovative applicate al mondo dell’arte sacra. Dopo il successo del progetto “IncontrARTI” realizzato per il MEU - Musei Ecclesiastici Umbri - e il “Pastura in realtà virtuale” sempre in occasione del piano regionale “Duc in Latium – Percorri il Lazio”, questo nuovo viaggio sulle orme di Sant’Agostino ci darà occasione di sfruttare nuove soluzioni e una tecnologia più avanzata per ricostruire in video, in realtà aumentata e in virtual reality, la storia di uno dei simboli della cristianità a livello internazionale - afferma Leonardo Tosoni, Art Director di Skylab Studios - grazie ancora alla Diocesi per aver creduto in noi approcciandosi alla promozione del suo patrimonio culturale sacro con così tanta innovazione e lungimiranza”.

Skylab Studios, orgogliosa di essere stata insignita dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia di un incarico così prestigioso, conferma come la sua esperienza risulti "fondamentale per rivoluzionare l’approccio al mondo del patrimonio culturale e in particolare, a quello dell’arte sacra, importante tassello del tessuto artistico locale che attraverso soluzioni di promozione turistica all’avanguardia, potrà vantare una vetrina di assoluta rilevanza". Soddisfazione espressa dalla Delegata alla Cultura del Comune di Allumiere, Francesca Scarin, la quale sottolinea: "Un vero motivo di orgoglio per la nostra comunità che della riqualificazione e preservazione dell’Eremo ha fatto un proprio cavallo di battaglia. Dopo il certosino lavoro svolto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale per il restauro completo dell’Eremo della SS Trinità, il cui cantiere partirà tra pochissimi giorni, e scongiurato definitivamente il pericolo di mercificazione di questo sacro luogo, sono ben lieta che la nostra comunità sia entrata a far parte di questo progetto culturale di alto spessore che vede protagonista la spiritualità e la cultura. Mi sono messa subito a disposizione per partecipare attivamente a questo straordinario progetto unico nel suo genere e di rilevanza mondiale, in quanto la figura del Santo Agostino è venerato in ogni angolo del globo. L’impegno deve essere costante per mantenere alto il nome di Allumiere sia negli aspetti laici che quelli religiosi e questo ulteriore successo è la risposta concreta che la strada intrapresa di rivalorizzazione dei beni culturali-storico-religiosi (con i lavori della Fontana Tonna e del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica che si concluderanno a giorni) non solo è quella giusta ma è necessaria per proteggere la nostra comunità da noiose frustrazioni personali di loschi individui che vertono ad affossare il nome ed il patrimonio di una delle comunità più belle della nostra regione. Bisogna continuare a lavorare duramente soprattutto in vista del Giubileo e tenere saldo il rapporto tra la nostra comunità e la figura di Sant’Agostino e faremo tesoro di questa splendida occasione di cui siamo estremamente grati”.