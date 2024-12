LADISPOLI – Perdite idriche, guasti, rubinetti a secco. Prosegue l’estate infernale per residenti e turisti che non ne possono più di vivere in una città dove manca spesso il bene più essenziale. Già nell’ultimo week end in molte zone si erano verificate alcune avvisaglie con i residenti che hanno nuovamente protestato. E ieri mattina l’ennesimo annuncio di Palazzo Falcone. «Acea ha comunicato che a causa di un guasto al pozzo Statua – è quanto riportato in una nota ufficiale - si potrebbero verificare mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione sul territorio comunale». I tecnici della Spa si sono messi al lavoro per la riparazione e fortunatamente nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Poi ci sono le perdite in mezzo alla strada. Da almeno 5 giorni sgorga acqua dal sottosuolo in via Venezia dove è in corso il tanto odiato cantiere della ciclabile. «Ma per questa sorgente spontaneamente affiorata tanti giorni fa su via Venezia, all’altezza del civico 4, ci potrebbe essere qualche opportunità o visto che ormai è Ferragosto se ne parlerà a settembre?», ironizza Gianfranco, residente.

«Non si riesce proprio a riparare questa maxi pozzanghera?», critica Massimo. Una perdita idrica tira l’altra. «In viale America al Miami due rotture in mezzo alla strada e non si vede nessuno», scrive Alberto. «C’è una sorgente spontanea in via Roma», evidenzia invece Alessandra.

E proprio per una perdita in via Mosca, quartiere Cerreto, i tecnici di Acea giorni fa hanno provocato la rottura di una condotta del gas durante la riparazione lasciando per oltre 24 ore i residenti senza poter cucinare. Un’ulteriore beffa in un’estate in cui non sempre è possibile farsi una doccia nonostante l’afa terribile. «Non capisco tutti questi annunci, ormai la notizia a Ladispoli è quando l’acqua c’è», è il commento di Luca un villeggiante romano.

