LADISPOLI - Sarà una giornata di disagi per i residenti della città balneare. Niente acqua dalle 7 alle 23. Acea Ato 2 ha infatti annunciato interventi di manutenzione della condotta idrica che potranno provocare abbassamenti del flusso idrico o la sospensione. E così il primo cittadino di Ladispoli Alessandro Grando ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli uffici pubblici. Sono già diverse le attività commerciali che hanno deciso di tenere abbassata la serranda per non dover vedere sprecata un’intera giornata di lavoro. Per limitare i disagi ai cittadini Acea ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Aldo Moro (centro dialisi), via Aurelia km 41,500 (poliambulatorio), largo del Verrocchio (Asl centro vaccini) e piazza Rossellini. Resteranno regolamente aperte invece le farmacie comunali.

