CIVITAVECCHIA – C’è chi punta il dito contro le navi in porto. Chi se la prende con il Comune per il mancato interesse. Chi ancora alza la voce contro Acea. Non sono servite le petizioni, finora, neanche i tentativi di denuncia o la volontà di presentare esposti. Borgata Aurelia soffre di un vero e proprio problema legato alla mancanza di acqua. Troppo spesso si lamentano disservizi. Troppe volte le famiglie restano a secco.

L’ultimo avviso di interruzione idrica è quello di mercoledì mattina, per un guasto in provincia di Viterbo, che si sarebbe però dovuto risolvere entro la serata. Eppure, a più di 48 ore, le segnalazioni si moltiplicano per i rubinetti a secco.

«Abbiamo appena chiamato Acea – si legge sui social - come al solito l’operatore ha detto che c’è un guasto e che ci ridaranno l’acqua entro mezzanotte, ma sono tre giorni che ripetono la stessa cosa! È una situazione assurda e insostenibile». «Questo problema esiste da più di 50 anni – sottolinea una cittadino - non è cambiato nulla a quanto leggo». «Facciamo qualcosa perché così davvero non se ne può più».

I residenti della zona sono esasperati.