LADISPOLI - Proroga delle bollette idriche per i condomini e possibilità di rateizzazione senza alcuna sanzione. Acea Ato 2 ha accolto le richieste inoltrate nei giorni scorsi dall’ufficio servizio idrico del comune di Ladispoli dopo l’incontro tra il delegato Filippo Moretti e gli amministratori di condominio.

«Un primo risultato», ha detto Moretti riferendosi all’apertura della Spa all’indomani della decisione di fatturare all’intero stabile i consumi del contatore generale, lasciando poi agli amministratori l’onere di ripartire le spese tra gli utenti in base al consumo di ogni singolo appartamento. E così la scadenza delle bollette inviate sarà prorogata al 10 settembre prossimo.

«Inoltre, in caso di rateizzazione delle bollette – ha spiegato Moretti - il tempo di pagamento si dilaterà ulteriormente e sempre senza aggravi».

Da qui l’invito agli amministratori di condominio che «ancora non lo abbiano fatto a concludere al più presto la procedura di ottenimento dei tabulati delle letture di chiusura del contratto Flavia Servizi con le utenze condominiali. A questo scopo occorre inviare il prima possibile le richieste a mezzo pec info@pec.flaviaservizi.it riportando obbligatoriamente nell’oggetto “richiesta letture misuratori secondari”. L’ufficio amministrativo dell'idrico di Flavia Servizi - ha concluso il delegato al servizio idrico - tornerà operativo entro pochi giorni per poter evadere le richieste entro e non oltre il giorno 14 luglio 2023».

