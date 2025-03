CERVETERI – Scatta l’aggiornamento anagrafico e contrattuale per tutti i residenti di Campo di Mare. A partire da domani infatti, Acea Ato 2 SpA, società che gestisce il servizio, invierà lettere informative alla popolazione locale anche rivisitare i dati contrattuali relativi alla fornitura idrica. Un passaggio atteso da mezzo secolo. «Come è ormai noto - dichiara la sindaca, Elena Gubetti - il 31 gennaio 2024 l’elenco delle utenze idriche di Campo di Mare gestite da Ostilia fino a quella data, con i relativi dati anagrafici sono passati ufficialmente ad Acea Ato2, per questo, sarà avviata questa campagna di aggiornamento anagrafico per verificare e integrare i numeri delle utenze». Perciò i destinatari sono stati invitati a controllare i dati riportati nella scheda allegata alla lettera, segnalare eventuali correzioni e fornire l’ultima lettura del rispettivo contatore. Acea per facilitare il contatto con i cittadini, ha previsto un canale dedicato attivo dal 15 marzo 2025 al 15 aprile 2025, raggiungibile al numero verde 800.130.331 che consentirà a chi vive a Campo di Mare di porre tutti i correttivi del caso. Fisicamente sarà possibile recarsi in via delle Mura Castellane 19, davanti al parco della Rimembranza, al “Waidy Point”, lo sportello digitate di Acea Ato 2 dedicato ai clienti del servizio idrico che sarà aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 8 alle 15:30. «Un altro impegno preciso – aggiunge Gubetti - che questa amministrazione si era presa è stato raggiunto: il passaggio di tutte le utenze di Campo di Mare ad Acea è oggi una realtà. Un risultato concreto per il territorio e per i cittadini della nostra frazione balneare che finalmente possono avere gli stessi servizi di tutti gli altri cittadini di Cerveteri. Naturalmente per garantire un servizio idrico efficiente è opportuno che gli abitanti seguano tutte le indicazioni».

