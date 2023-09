LADISPOLI – Donna accoltellata dal marito, poi arrestato dai carabinieri della stazione locale. È accaduto nel rione Caere Vetus in via Nino Bixio poco dopo la mezzanotte. Per fortuna la moglie è stata colpita solo al braccio rimanendo ferita con un fendente. Lui egiziano di 44anni, lei ucraina. Da chiarire i motivi del litigio scoppiato all’interno delle mura domestiche ma si tratterebbe di gelosia da parte dell’africano. Movente che verrà ricostruito ora dai militari ladispolani coordinati dalla compagnia di Civitavecchia piombati in casa per ammanettare il marito dopo l’allarme lanciato al 112 da alcuni vicini. La donna dell’Est invece è stata trasportata in ambulanza prima al pit e poi all’Aurelia Hospital ma i suoi riflessi le hanno impedito di restare ferita in modo grave con un coltello da cucina. Insomma, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Il 44enne è stato già condotto nel carcere di Civitavecchia ed è a disposizione dell’Autorità giudiziaria chiamata a confermare o meno il provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Investigatori che hanno anche posto sotto sequestro l’arma utilizzata per l’accoltellamento. Tanti casi negli ultimi anni sul litorale di donne aggredite dai mariti, picchiate o anche ferite con la lama. Una piaga continuamente affrontata anche dai due centri antiviolenza esistenti sul territorio alle prese con un aumento vertiginoso di richieste di aiuto.

