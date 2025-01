RONCIGLIONE - Il luogotenente Armando Accettulli nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ronciglione. Originario di Brindisi, 53 anni, Accettulli è laureato in Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione e in possesso di un master in criminologia. «Arruolato nell’arma nel 1995, ha frequentato l’allora Scuola sottufficiali dei carabinieri di Velletri per essere poi destinato in Sicilia, alla stazione di Campobello di Licata (AG) e successivamente all’aliquota radiomobile del Nor della compagnia di Milazzo», spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri in una nota. «Dal 2002 ha prestato servizio al Raggruppamento operativo speciale e poi al Reparto operativo del comando carabinieri per tutela ambientale, partecipando ad articolate attività investigative, anche nei confronti di sodalizio criminale transazionale. Il luogotenente Accettulli è giunto nella Tuscia nel 2019, quale comandante della stazione carabinieri di Nepi e, successivamente, è stato destinato al Nucleo operativo della compagnia di Montefiascone, ove è stato impegnato in indagini relative al traffico di stupefacenti e al contrasto alla violenza di genere». Al luogotenente Accettulli gli auguri del comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano: «Sono certo che saprà ben figurare e far sentire alla popolazione, alle istituzioni locali e a quanti operano nel sociale la vicinanza e l’operato dell’Arma in favore di tutta la collettività», conclude la nota.

