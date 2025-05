LADISPOLI - Successo per il secondo seminario di aggiornamento dedicato all’utilizzo delle App “112 Where Are U” e “Municipium”, promosso dal Comune di Ladispoli in collaborazione con Emergenza Sordi APS, nell’ambito del progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”. Obiettivo dell’incontro: fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza in modo efficace e accessibile. In particolare, è stato illustrato il funzionamento della App “112 Where Are U” (sviluppata da AREU Lombardia) che consente di contattare rapidamente il numero unico europeo NUE 112 trasmettendo in automatico la posizione esatta del chiamante. È stata inoltre presentata l’App “Municipium” del gruppo Maggioli SpA, attualmente in uso presso la Polizia locale di Ladispoli, utile per comunicazioni, segnalazioni e richieste di intervento. «La grande partecipazione - ha commentato Marco Cecchini, delegato al progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”- dimostra quanto sia importante conoscere in anticipo gli strumenti per affrontare le emergenze. Ringrazio il consigliere comunale Filippo Moretti per il suo intervento, l’interprete LIS Michela Cirotti per aver reso accessibile l’incontro, Valentina Manca per la sua instancabile dedizione al progetto, le volontarie Francesca Gamboni e Daniela Giangreco Marotta per il prezioso supporto, e Luca Rotondi, Presidente di Emergenza Sordi APS, per la sua professionalità e disponibilità. Insieme stiamo costruendo una Ladispoli più inclusiva, preparata e attenta all’ascolto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA