LADISPOLI - Un filo posizionato tra un albero e l’altro, i panni bagnati stesi per farli asciugare. Non è certamente passata inosservata la situazione che si è venuta a creare in questi giorni nel parcheggio del cimitero ladispolano, sulla Settevene Palo. A denunciare l’accampamento abusivo proprio davanti a un luogo caro ai tanti ladispolani sono stati proprio i cittadini. «Non bastano quelli che stanno nel parcheggio vicino al ponte della ferrovia? Iniziamo con altre favelas a rovinare una città già con tanti problemi irrisolti?», scrive Alessandro puntando i riflettori, come altri, ai senza tetto che ormai da mesi stanziano in maniera fissa nel parcheggio dietro la stazione ferroviaria e che in poco tempo sono diventati circa una trentina. Più volte sulla vicenda i residenti del Cerreto e i pendolari erano intervenuti denunciando la situazione di degrado da un lato, e l’assenza di parcheggi (ormai occupati) dall’altro.

