È il momento delle partenze di lusso per l’Academy che saluta due dei protagonisti della scorsa stagione culminata con la salvezza in Eccellenza. Daniele Aracri e Matteo Iurato non faranno parte del Ladispoli targato Andrea Di Renzo. Entrambi, dopo i vari colloqui con il nuovo ds Andrea Calce, hanno comunicato la volontà di emigrare verso altri lidi, e così è stato. Aracri, 22enne, esterno destro cresciuto nel settore giovanile, molto probabilmente si accaserà alla W3 Maccarese ritrovando sia l’ex capitano rossoblu Andrea Catese che il direttore generale Gioacchino La Pietra. Aracri nell’ultima stagione è stato condizionato nella prima parte da una fastidiosa pubalgia che l’ha tenuto in infermeria per diverso tempo. Nel girone di ritorno si è rivelato decisivo con le sue giocate, assist e con il gol sul campo del Villalba che ha dato la gioia si sostenitori ladispolani nello spareggio decisivo. Se ne andrà anche Matteo Iurato che a Ladispoli ha giocato solo in questa stagione ma con i suoi 8 sigilli, oltre ad essere il bomber della squadra, ha regalato punti pesanti. «Vorrei ringraziare il direttore – sostiene l’attaccante - la presidente e l’intero staff che avevamo. Siamo riusciti a fare quello che tutti pensavano fosse impossibile per una squadra di “ragazzini” ed è stata una gioia immensa, in un anno sicuramente complicato dove abbiamo dato tutto quello che avevamo per superare ogni problema e ogni risultato negativo». Per il calciatore ex Foggia, Seregno e Cerveteri ha contato molto l’unione del gruppo. «Siamo stati una famiglia - aggiunge e credo che questo sia il motivo per il quale siamo arrivati a compiere un autentico miracolo. Ringrazio anche il nuovo ds Andre Calce che è stato super gentile e disponibile per me. Auguro alla società di fare una grande stagione».

LE TRATTATIVE

Sarà una settimana importante questa, dove al di là delle partenze di altri elementi, come Leonardi, Fiaschetti, Ranieri, Temperini, Tomarelli e probabilmente anche Colace e D’Aguanno, ci saranno nuovi arrivi. Finora hanno sposato il progetto il portiere Mercadante, il difensore Pellegrini, la punta Selvadagi e il centrocampista Capanna. Confermati invece Pelizzi, Ferruzzi, Polucci, Buonanno e Minelli. Giovani che hanno fatto bene e su cui la società di patron Sabrina Fioravanti punta.

