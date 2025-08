LADISPOLI – Carabinieri in campo contro la “mala movida” anche con il supporto dei militari Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Roma. Nel corso della task force, sono stati arrestati due uomini per reati di varia natura, mentre altre otto persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, quattro automobilisti sono risultati positivi al test alcolemici, mentre erano alla guida dei loro veicoli. Gli altri quattro, titolari di esercizi commerciali, sono stati sanzionati per violazioni in materia di igiene e tutela del lavoro. Nel corso della serata sono state elevate 27 sanzioni al Codice della strada, per un ammontare complessivo superiore a 18mila euro. Inoltre, sette persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina, destinate ad uso personale. Complessivamente, sono stati sequestrati un grammo di cocaina e cinque di marijuana. Altri due automobilisti sono stati sanzionati in via amministrativa per guida sotto l'effetto di alcol. Durante l'intera operazione sono stati identificati 140 soggetti, tra cui 23 cittadini extracomunitari e 31 persone già censite dalle forze dell'ordine. Sottoposte a controllo inoltre 54 vetture. L'operazione si è svolta prevalentemente in orario serale e notturno, ha avuto come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza nelle aree della città maggiormente frequentate durante il weekend.

