SUTRI - Una giornata di emozioni e condivisione al Centro Ippico Rocchi. A riferirlo è Antonio Tosi.

«Come componente dell'associazione Quelli dei Nitriti Notturni e assessore alle politiche sociali di Sutri - spiega Tosi - sono orgoglioso di aver vissuto e reso possibile questa giornata speciale all'insegna dell'inclusione e della bellezza delle relazioni. Insieme ai ragazzi della Juppiter, abbiamo trascorso ore intense al Centro Ippico Rocchi, tra sorrisi, cavalli e nuovi legami che si sono creati con naturalezza. Grazie alla forza dello sport, al contatto con la natura e all'accoglienza autentica dell'associazionismo - prosegue Tosi - abbiamo abbattuto barriere e costruito ponti. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni risata ha reso questo evento indimenticabile. Un grazie speciale va all'associazione "Quelli dei Nitriti Notturni" al "Centro Ippico Rocchi e al Comune di Sutri , Regione Lazio , Anci Lazio, Provincia di Viterbo per aver creduto in questo progetto pratrocinando l'evento, un grazie al Consigliere Regionale Giulio Zelli e al Sindaco Matteo Amori per la loro presenza dimostrando la sensibilità nella tematica del sociale e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: educatori, operatori, volontari e ovviamente i nostri straordinari ragazzi». «L'inclusione - conclude l’assessore - non è solo un obiettivo, è uno stile di vita. E giornate come queste ci ricordano quanto sia bello percorrere questa strada insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA