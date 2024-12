CIVITA CASTELLANA - Tra i mesi di settembre e novembre, la polizia locale di Civita Castellana ha elevato venti verbali nei confronti di cittadini che, in violazione dell’ordinanza sindacale 47/2016, hanno abbandonato contenitori in plastica contenenti rifiuti indifferenziati fuori dagli appositi spazi per la raccolta differenziata.

Il fenomeno, pur essendo in diminuzione rispetto ai mesi estivi, resta una problematica presente sul territorio, come sottolinea il sindaco Luca Giampieri che, relativamente alle azioni intraprese per contrastare il fenomeno, ha dichiarato: «Rispetto ai mesi estivi, abbiamo notato una riduzione importante di questi comportamenti, che però purtroppo non sono ancora del tutto scomparsi».

L’amministrazione comunale ha intensificato i controlli grazie all’uso di fototrappole e all’implementazione della raccolta differenziata, che ora prevede tre passaggi settimanali per la frazione organica. Questi strumenti hanno permesso non solo di monitorare meglio il territorio, ma anche di identificare i responsabili delle violazioni.

«I soggetti che si sono resi responsabili di queste violazioni sono stati tutti rintracciati e multati», ha concluso il sindaco. L’obiettivo del Comune rimane quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e mantenere il decoro urbano, riducendo progressivamente episodi di abbandono dei rifiuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA