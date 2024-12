CERVETERI - Lo hanno abbandonato in una scatola di cartone, sotto la pioggia, separandolo appena nato dalla sua mamma. Protagonista della storia, per fortuna a lieto fine, è il piccolo "23", un piccolo amico a quattro zampe. A trovarlo e portarlo in salvo sono stati i volontari delle guardie ecozoofile di Fareambiente di Cerveteri. Quando lo hanno trovato il piccolo era sull'asfalto. Il cartone dove era stato lasciato, con la pioggia, si era liquefatto. E così subito il trasporto d'urgenza in clinica veterinaria in ipotermia. Per giorni ha dovuto combattare tra la vita e la morte. Dagli accertamenti è stato infatti scoperto un'ematoma e un trauma toracico. C'è voluto qualche giorno prima che il piccolo "23", come lo hanno chiamato i volontari che lo hanno soccorso, si rimettesse. «Forse finalmente potrà avere una nuova possibilità di vita». La speranza è che possa trovare una casa amorevole che lo accolga e lo riempia d'amore, cure e coccole. «Adesso è ancora presto, ma naturalmente se venisse poi adottato allora sì che potrebbe vedere compensato tutto il male che ha subito dall'amore e dell'affetto di una famiglia», hanno infatti scritto i volontari. Per il momento, a prendersi cura di lui, ci penserà Rita Iacoangeli di "Sos cuccioli". È lei che farà da balia al piccolo. «La ringrazio - scrivono dalle guardie ecozoofile - per essersi proposta. Ringrazio anche tutto lo staff di EmergencyVet che lo ha seguito dal 23 febbraio fino ad oggi».

