Incastrato dalla telecamera. La fototrappola posizionata a Fabrica di Roma è riuscita a immortalare lo sporcaccione di turno. Nel video si vede un uomo arrivare con un’auto, avvicinarsi al ciglio della strada coperto in parte, pare, dalle fronde di un albero, e gettare due grossi sacchi neri di immondizia.

“Le immagini della fototrappola riprendono questo galantuomo (non è un residente nel nostro comune) - spiega l’amministrazione comunale - mentre abbandona i suoi rifiuti nei pressi del piazzale della vecchia stazione ferroviaria”.

Il Comune dice che l’uomo, “identificato, sarà denunciato penalmente (reato punibile con ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e obbligato a ripulire l’area insozzata”.

“E’ una battaglia civica impari - commenta l’amministrazione comunale - ma insieme ai nostri vigili urbani, non ci stancheremo di combatterla”.

L’iniziativa ha incassato il plauso di molti cittadini . “A Fabrica - commenta un residente - sono molti a non pagare l'immondizia e i cittadini onesti la pagano anche per loro è quindi giusto punire chi non paga e oltretutto sporca”.