TARQUINIA – La Sat comunica che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione dei pali di illuminazione verrà chiusa al traffico l’uscita dello svincolo di Tarquinia, dalle 19 alle 20 del 10 febbraio 2025, lungo la carreggiata Sud del tratto autostradale A12 Livorno-Civitavecchia. Gli utenti che provengono da Grosseto e devono uscire allo svincolo di Tarquinia, possono proseguire fino all’uscita di Monte Romano e dopo aver imboccato l’uscita, proseguire fino alla prima rotatoria; percorrere tutta la rotatoria seguendo le indicazioni per Tarquinia-SS1 Grosseto e riprendere l’autostrada A12 in direzione nord fino all’uscita di Tarquinia. L’utilizzo dell’itinerario alternativo è localmente indicato tramite segnaletica stradale. Modifiche anche in corrispondenza dello svincolo autostradale “Civitavecchia Porto” (all’altezza della PK 65 + 300 circa): sarà chiusa al traffico la rampa di immissione in carreggiata nord dell’autostrada (direzione Tarquinia – Grosseto), dalle 20 alle 21 sempre del 10 febbraio 2025. Gli utenti che debbono entrare nella carreggiata Nord dell’autostrada in direzione “Tarquinia – SS1 Grosseto”, possono uscire dalla rotatoria dello svincolo di Civitavecchia Porto ed immettersi nella SS1 Aurelia in direzione porto di Civitavecchia; dopo circa 200 metri: lasciare la SS1 Aurelia ed immettersi nella SP n. 155 “Farnesiana”; percorrere la SP n. 115 “Farnesiana” seguendo le indicazioni per “Tarquinia” e per “Monte Romano”; giunti all’intersezione con la SP 97 “Valle del Mignone”, immettersi nella SP 97 in direzione “Monte Romano” e “Autostrada A12 – Tarquinia Civitavecchia”; dopo circa 200 metri: lasciare la SP 97 svoltando a sinistra ed immettersi nella SP 154 “Diramazione Valle del Mignone”; percorrere la SP n. 154 fino a raggiungere l’intersezione con la SS1 Bis; in corrispondenza della suddetta intersezione: immettersi in Autostrada A 12 tramite lo svincolo di autostradale di “Monte Romano” e da qui prendere la direzione “Tarquinia – SS1 Grosseto”.

