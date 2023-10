CIVITAVECCHIA – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, al fine di rendere più agevole la circolazione in considerazione dell’incremento dei volumi di traffico attesi per le festività di Ognissanti, sono state pianificate attività per rimodulare il cantiere utile ai lavori di riqualifica delle barriere laterali dei viadotti Sorbo e su fosso Infernaccio. Pertanto, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27, alle 6:00 di sabato 28 ottobre, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Civitavecchia nord e Civitavecchia sud, verso Roma.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa pieno carico fino a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia nord, percorrere la SS1 Aurelia verso Roma e rientrare sulla A12 alla stazione di Civitavecchia sud, per proseguire verso Roma; per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e per gli autobus, uscire allo svincolo libero di Monte Romano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 bis Via Aurelia e immettersi sulla SS675, seguire le indicazioni per Vetralla e procedere sulla SS2 Cassia, verso Roma.