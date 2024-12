CIVITAVECCHIA – Modifiche alla viabilità sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. In particolare, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 21 di domani, mercoledì 2 ottobre, alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Civitavecchia sud, per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia nord, al km 57+800.