VIGNANELLO - L’amministrazione comunale di Vignanello, attenta da anni al tema della salute e della prevenzione, ha programmato per sabato 28 ottobre la ormai tradizionale “Camminata in rosa”, in collaborazione con il Comune di Vallerano, in occasione del mese della prevenzione del tumore del seno.

L’iscrizione di 10 euro dà diritto ad una maglia e una shopper realizzate per l’occasione: il ricavato andrà in favore delle associazioni che operano nell’ambito della sensibilizzazione e del supporto a chi ne ha bisogno.

L’appuntamento è dunque in piazza della Repubblica, a Vignanello, alle 14,30, con destinazione Vallerano, nel giardino comunale, dove verrà allestito un piccolo ristoro per tutti i partecipanti alla camminata.

L’iniziativa è in collaborazione con la Asl di Viterbo, la sezione Avis di Vignanello e Vallerano, le associazioni Beatrice Onlus, Aman, Passeggiando nel Verde e Asad Vallerano.

Iniziativa di sensibilizzazione che, tra l’altro, si è svolta anche nel capoluogo domenica 1° ottobre.

Si tratta di manifestazioni importantissime per promuovere la cultura della prevenzione del tumore al seno.

