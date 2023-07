CERVETERI - Ancora furti nelle abitazioni delle frazioni rurali di Cerveteri. I ladri, la scorsa notte si sono introdotti all'interno di un paio di villette situate nei pressi di via Zambra. Una zona dove le abitazioni risultano peraltro molto isolate tra loro. Secondo le segnalazioni, i ladri avrebbero colpito intorno alle 20, in pieno giorno, all'interno di una casa, prelevando denaro, monili e oggetti. E i reisdenti sono ora preoccupati che possa ripetersi quanto accaduto già due anni fa, quando una banda di ladri ha agito per giorni durante il mese di agosto, approfittando dell'assenza dei proprietari. Gli abitanti della zona, quotidianamente in allérta chiedono più controlli e vigilanza. Nel frattempo, grazie a una chat riescono ad avvertirsi tra loro di eventuali pericoli. «Sicuramente c'è bisogno di più controlli, anche il lavoro dei carabinieri è molto importante e lodevole - ha detto il consigliere comunale d'opposizione Gianluca Paolacci - Purtroppo ci sono molte zone isolate, vie non illuminate che permettono ai ladri di agire indisturbati. È un fenomeno, soprattutto in estate, in crescita». Da qui l'appello ai cittadini di «fare rete insieme, di segnalare anche il minimo sospetto di persone o di auto».

