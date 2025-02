Vallepietra uno dei borghi più suggestivi e belli del Parco regionale dei Monti Simbruini, ricco di storia,arte e cultura ma è famosa nel mondo cattolico perché custodisce l'unico Santuario al mondo cattolico dedicato alla Santissima Trinità,frequentato in questi anni da 460/500 mila pellegrini provenienti dal Lazio,dall'Italia e dal mondo.

Il 16 febbraio Vallepietra celebra l'apparizione della Santissima Trinità, peculiarità del Santuario è che rimane chiuso ai fedeli da Novembre al Primo maggio, quando si riaprirà per chiudersi il 2 Novembre periodo invernale.

Il 16 Febbraio è l'unico giorno del periodo dell'inverno che si aprirà per poche ore per permettere ai fedeli di Vallepietra di poterlo visitare in questo giorno anche altre compagnie della confraternita della Santissima Trinità, citiamo Subiaco, Anagni per dirne qualcuna.

L'anno scorso il Santuario ha vissuto un momento increscioso: è rimasto chiuso per 3 mesi per la caduta di un sasso che ha ferito in modo non grave un ragazzo, ma per sicurezza è stato chiuso fino a quando il sindaco del borgo, l'ingegnere Daniele Mioni, non è riuscito a creare un camminamento protetto.

Proprio per questo il popolo Vallepietrano e i pellegrini vengono sull'erta montagna di Vallepietra per pregare e chiedere Grazie.