LADISPOLI - Nuovi piccoli arrivi a Torre Flavia. Due baby corrieri piccoli sono finalmente venuti alla luce. Si tratta della covata situata nei pressi della Torre. A mancarne all’appello però sono ancora due. Si attende infatti la schiusa del resto delle uova deposte nei pressi della Torre. A dare il lieto annuncio è stato il responsabile della Palude, Corrado Battisti, che ora, insieme ai tanti volontari sta allestendo sulla spiaggia la cartellonistica per avvisare i bagnanti, o chi si reca sull’arenile solo per una passeggiata, di prestare attenzione ai nuovi ospiti.

Ma non finisce qui. In arrivo, nelle prossime settimane, ci saranno altri corrieri piccoli e anche i piccoli fratini per un totale di altri 7 piccoli pulli: tre di fratino e altri 4 di corriere piccolo (oltre ai 2 che a breve dovrebbero venire alla luce).

Nelle settimane scorse, non ce l’avevano fatta, invece, i baby fratini della prima covata. Il papà, trascorsi i circa 28 giorni per la schiusa, aveva abbandonato il nido infatuato da esemplare femmina. Quando i piccoli sono nati, non hanno trovato nessuno ad attenderli e a prendersi cura di loro e purtroppo non sono sopravvissuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA