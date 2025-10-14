TOLFA - La luce di San Carlo Acutis ha illuminato Tolfa in una domenica di intensa spiritualità. Nel giorno della memoria liturgica del giovane Santo, la Chiesa Collegiata di Sant’Egidio Abate ha accolto fedeli e visitatori per l’inaugurazione della Mostra Internazionale sui Miracoli Eucaristici nel mondo, ideata da Carlo stesso e oggi diffusa in ogni continente.

L’evento, introdotto dalla solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 10, si inserisce nel cammino dell’Anno del Giubileo della Speranza, offrendo alla comunità un’occasione preziosa per riscoprire la forza della fede e il valore dell’Eucaristia.

La mostra rappresenta infatti il momento culminante di un percorso di devozione promosso dalla Parrocchia di Sant’Egidio Abate, che ha voluto rendere omaggio al giovane testimone del Vangelo, canonizzato il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV. Grazie al parroco don Martin Bahati la comunità ha vissuto negli ultimi mesi tappe significative di preghiera e incontro: due pellegrinaggi parrocchiali ad Assisi, nel maggio e nel settembre scorsi, che hanno coinvolto ragazzi, famiglie e catechisti nella visita al Santuario della Spogliazione, dove riposano le spoglie del Santo. A completare questo cammino è in programma la prossima apertura dell’Oratorio parrocchiale “San Carlo Acutis”, che sarà luogo di formazione, gioia e crescita spirituale per i giovani di Tolfa.

L’arrivo dei pannelli originali della Mostra Internazionale rappresenta un segno concreto di comunione e speranza. Attraverso l’esperienza e la testimonianza di un ragazzo che vedeva nell’Eucaristia “la mia autostrada per il Cielo”, la mostra invita tutti a riscoprire la bellezza della fede vissuta con semplicità e profondità.

L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero per diverse settimane: tutti i sabati dalle 10 alle 12 e tutte le domeniche dalle 15 alle 17. Un’occasione che unisce idealmente Assisi, Tolfa e il mondo intero, sotto lo sguardo luminoso di San Carlo Acutis, il Santo dei giovani e dell’Eucaristia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA