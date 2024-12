TARQUINIA - Venerdì 13 dicembre alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia si terrà l’evento “Psicologia della Moda: l’abbigliamento come linguaggio espressivo che unisce corpo e psiche”. L’evento nasce da una collaborazione tra Cepib Tarquinia, Centro di Psicologia Integrata per il Benessere, e Antinea Boutique. Le psicologhe Sabrina Pontani e Valentina Biagini introdurranno la psicologia della moda, rilevandone i lati inconsci ed i significati celati nella scelta del nostro abbigliamento. Il tutto inserito in una cornice di dialogo con Rita Stefanelli, proprietaria di Antinea Boutique. «La psicologia della moda - spiega l’organizzazione - nasce dall’incontro delle scienze psicologiche e del sistema della moda. Quest’approccio psicologico al mondo dell’abbigliamento indaga le componenti espressive, individuali e collettive, e i significati nascosti dietro agli abiti che indossiamo. In questa sede, tra teorie scientifiche psicologiche e confronti con chi vive il mondo della moda da anni, si intende veicolare messaggi di benessere e consapevolezza personale. L’abbigliamento e il suo carattere di espressione identitaria, sia collettiva sia personale, rappresenta un importante strumento di empowerment, di espressione del vero sé. Inoltre parliamo di un mezzo di comunicazione, quotidiano e necessario, utile a trasmettere agli altri ma anche a noi stessi non solo la nostra identità, ma anche il nostro stato emotivo». L’incontro sarà gratuito e rivolto a tutti.

